Rizespor ve Alanyaspor İlk Yarıda Golsüz

MAÇIN DURUMU

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı, 0-0’lık eşitlikle sonlanıyor.

İLK YARIDA YAŞANANLAR

Karşılaşmanın 15. dakikasında Alanyaspor’un geliştirdiği atakta, ceza sahası dışında topla buluşan Janvier’in şutu, kaleci Tarık tarafından kornere çelindi. 29. dakikada sağ kanattan ilerleyen Alanyaspor, Makouta’nın ceza sahasına yaptığı ortada Ui-jo Hwang kafa vuruşu yaptı ancak top az farkla auta gitti. 40. dakikada Akintola, ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla savunmadan seken topu Taha Şahin’e ulaştırdı. Taha’nın vuruşu ise kaleci Ertuğrul’un kucağında kaldı.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçta görev alan hakemler Ali Şansalan, Hüseyin Aylak ve Cem Özbay. Çaykur Rizespor’un kadrosu Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Alikulov Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Akintola ve Ali Sowe’den oluşuyor. Yedekler arasında Grbic, Abdülkadir Ömür, Jurecka, Emrecan Bulut, Buljubasic, Berkay Özcan, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Zeqiri ve Doğanay Avcı yer alıyor. Teknik sorumlu Osman Demir. Alanyaspor ise Ertuğrul Taşkıran, Makouta, Fatih Aksoy, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Vilhena, Cordova, Janvier, Ui-jo Hwang ve Sporar ile sahada. Yedek oyuncular Mert Furkan Bayram, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, Arda Usluoğlu, Balkovec, Nejdet Nezir Bilin ve Yusuf Karagöz. Alanyaspor’un teknik direktörü Sami Uğurlu. Maçta görülen sarı kart; Olawoyin (Çaykur Rizespor).