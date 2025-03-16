Haberler

Rizesporlu Alikulov’un Bodrum FK Maçında Sakatlandı

Khusniddin Alikulov’un Sakatalığı Hakkında Bilgiler

Çaykur Rizespor’un Özbek futbolcusu Khusniddin Alikulov’un Bodrum FK ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlıkla ilgili bazı detaylar belli oldu. Yapılan açıklamalara göre, Alikulov’un burnunda ve elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

Maçın Detayları ve Sakatlık Anı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bodrum FK’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 44. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Alikulov, 45+2’de yerini Atilla Mocsi’ye bıraktı. Sakatlığı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Alikulov’un, hastanede yapılan ilk tetkiklerinde burnunda ve elmacık kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

Çaykur Rizespor’un Açıklaması

Çaykur Rizespor’dan yapılan resmi açıklamada, Alikulov’un tedavi sürecine başlandığı bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Karadeniz’de Nadir Görülen Fener Balığı Yakalandı

Ordu'da balıkçılar, nadir bulunan fener balığını avladı. Balığın kilosu 500, tanesi ise 3 bin 250 liradan satışa sunuldu.
Haberler

Arsenal-Chelsea Maçını Özil İle Kılıç İzledi

Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta eski futbolcu Mesut Özil ile Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.