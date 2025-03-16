Rizesporlu Alikulov’un Bodrum FK Maçında Sakatlandı

Khusniddin Alikulov’un Sakatalığı Hakkında Bilgiler

Çaykur Rizespor’un Özbek futbolcusu Khusniddin Alikulov’un Bodrum FK ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlıkla ilgili bazı detaylar belli oldu. Yapılan açıklamalara göre, Alikulov’un burnunda ve elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

Maçın Detayları ve Sakatlık Anı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bodrum FK’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 44. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Alikulov, 45+2’de yerini Atilla Mocsi’ye bıraktı. Sakatlığı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Alikulov’un, hastanede yapılan ilk tetkiklerinde burnunda ve elmacık kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

Çaykur Rizespor’un Açıklaması

Çaykur Rizespor’dan yapılan resmi açıklamada, Alikulov’un tedavi sürecine başlandığı bilgisi verildi.