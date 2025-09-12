Robert Capa’nın Fotoğrafları Sergileniyor

ROBERT CAPA SERGİSİ ARA GÜLER MÜZESİ’NDE AÇILDI

Fotoğrafçı Robert Capa’nın eserlerinin yer aldığı “Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır” sergisi, Ara Güler Müzesi’nde açıldı. Bu sergi, Ara Güler Müzesi, Robert Capa Contemporary Photography Center ve İstanbul Macar Kültür Enstitüsü işbirliğiyle hazırlandı. Sergi, Capa’nın 1932’deki ilk profesyonel işinden, 1954’teki ölümünden önce çektiği son fotoğrafına kadar olan dönemine kronolojik bir bakış sunuyor. Ziyaretçiler, Capa’nın eserlerinden özel bir seçki görmekle kalmayıp, ayrıca sanatçının 1946’da Türkiye’de çektiği 37 fotoğrafı da inceleyebiliyor. Bu sergi, Capa’nın görsel anlatım ustalığını sergilemenin yanı sıra sanatçının hayatının evrimine de vurgu yapmayı hedefliyor.

CAPA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Ara Güler Müzesi Sergi Yönetimi ve Proje Geliştirme Müdürü Tuana Pulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada Capa’nın 20. yüzyılın en önemli foto muhabirlerinden biri olduğunu belirtti. Pulak, sergide sanatçının hayatına ve kariyerine dair kronolojik bir bakış sunmaya çalıştıklarını belirtti ve, “Biraz retrospektif niteliğinde. Aynı zamanda Türkiye’de de şu ana kadar gerçekleşmiş en geniş kapsamlı Capa sergisi. Ara Güler Müzesi’nde de başka bir fotoğrafçıya ayırdığımız ilk sergi.” ifadesini kullandı. Pulak, serginin kendileri için çok gurur verici ve heyecanlı olduğunu aktararak, “Sergide, 1932’de Danimarka’daki ilk profesyonel fotoğraflarından başlayarak 1954’te trajik bir şekilde mayına basarak vefat etmeden önce çektiği son fotoğrafına kadar 22 senelik kariyerinin en önemli röportajlarını görüyoruz. İspanya İç Savaşı’ndan, İkinci Dünya Savaşı’na kadar en önemli röportajları burada yer alıyor. Dolayısıyla çok doğal akışında bir kronolojik kürasyon oldu.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE BÖLÜMÜ İLGİ ÇEKİYOR

Sergide yer alan Türkiye bölümünü de değerlendiren Pulak, Capa’nın 1946’da Time tarafından Türkiye üzerine bir belgesel çekmek için görevlendirildiğini belirtti. Capa, burada iki buçuk ay kalmış ve İstanbul, Ankara ile Anadolu’nun çeşitli yerlerini fotoğraflamıştır. Pulak, “Hem film çekiyor hem de buradaki fotoğrafları belgeliyor. İstanbul’un camilerinden saraylarına, Ankara Hipodromu’ndan Zafer Anıtı’na, Anadolu’da pek çok farklı kırsal portreye kadar farklı konuları burada görebiliyoruz.” dedi. Ayrıca, Capa’nın sadece muhabirliğiyle değil, fotoğrafçılar üzerindeki etkisiyle de ön planda olduğunu belirtti. “20. yüzyılın en önemli tarihi olaylarını onun fotoğrafları sayesinde biliyoruz. Savaşın simgesi haline gelmiş fotoğrafları var. Bizim için çok büyük, önemli, tarihi belge niteliğinde bir arşiv.” diye ekledi.

SERGİ TARİHLERİ

Sergi, 22 Mart 2026’ya kadar Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.