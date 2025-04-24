Robert Crimo, 7 Kez Müebbet Aldı

CRİMO’NUN HAPİS CEZASI AÇIKLANDI

ABD’de 2022 Bağımsızlık Günü geçit törenine yönelik saldırıyı gerçekleştiren Robert E. Crimo, şartlı tahliye imkanı olmaksızın toplam yedi kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Illinois eyaletinin Highland Park şehrinde 4 Temmuz’da meydana geldi. 24 yaşındaki Crimo hakkında verilen karar, Illinois Bölge Mahkemesi Yargıcı Victoria Rossetti tarafından açıklandı.

YARGIÇTAN AÇIKLAMA

Yargıç Rossetti, Crimo’yu her bir kurban için ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırmasının ardından, “Mahkeme bu kararın adalet duygusunu getirmesini ve devam eden dehşete son vermesini umuyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Crimo, daha önce 7 birinci derece cinayet ve 48 ağırlaştırılmış saldırı suçlamalarını kabul etmişti.

SALDIRIYI PLANLADIĞINI BELİRTTİ

Duruşma sürecinde, Crimo savcılara saldırının uzun süre planladığını ve olay günü geçit töreni sırasında Highland Park’taki bir binanın çatısından kalabalığın üzerine ateş açtığını ifade etti. 4 Temmuz’daki kutlamalar sırasında, Crimo’nun gerçekleştirdiği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi ise yaralanmıştı.