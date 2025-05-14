Robert De Niro, Trump’ı Eleştirmeye Devam Ediyor

OYUNCU ROBERT DE NIRO, TRUMP’A YENİDEN ELEŞTİRİLER YAPTI

Robert De Niro, kısa bir süre seçimlere katılmamasının ardından Donald Trump’a yönelik sert eleştirilerine dönüş yaptı. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kabul ettiği konuşmasında ABD başkanına karşı fırtınalı bir şekilde saldırdı. Fransa’da düzenlenen 78. Film Festivali’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, De Niro, ABD’nin yeniden seçilen başkomutanının küresel bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

DİYALOGLARDA DEMOKRASİ VURGUSU

Fransa’nın Cannes kentindeki Grand Lumière salonunda büyük bir alkışla karşılanan De Niro, “Ülkemde, bir zamanlar doğal kabul ettiğimiz demokrasi için artık canla başla mücadele ediyoruz. Bu yalnızca ABD’yi değil, hepimizi ilgilendiriyor” diye konuştu. Sanatın insanları bir araya getiren, gerçeği arayan ve çeşitliliği kucaklayan bir pota olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Bu yüzden sanat, baskıcı rejimler için bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

Sanat ve özgürlüklere yapılan müdahalelere karşı sesini yükselten De Niro, Donald Trump’ın kültür, sanat ve eğitim alanındaki destekleri kesmesini ve Kennedy Merkezi’ne yaptığı atamaları da sert biçimde eleştirdi. De Niro, “ABD’nin kültürsüz başkanı, kendisini kültür kurumlarının başına atadı. Sanata, beşeri bilimlere ve eğitime yapılan fonları kesti. Çünkü otokratlar ve faşistler, sanattan korkar” dedi.

YARATICILIĞA YAPILAN SALDIRILARA KAYGI

Robert De Niro, konuşmasında Donald Trump’ın 10 gün önce yurt dışında üretilen filmlere %100 gümrük vergisi getirme planına da değindi ve bu durumu şu sözlerle eleştirdi; “Yaratıcılığa bir fiyat biçemezsiniz ama anlaşılan o ki üzerine gümrük vergisi koyabilirsiniz. Bu kabul edilemez. Bu saldırılar sadece ABD’nin değil, tüm dünyanın sorunu. Bir film gibi kenara çekilip izleyemeyiz. Harekete geçmeliyiz hem de şimdi.”