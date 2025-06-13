Robin Hood Filmi Televizyonda Yayınlanıyor

ROBIN HOOD FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekran başına kilitleyen Robin Hood filmi, beyaz perdeden sonra şimdi televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Robin Hood’un hikayesini merak edenler için Robin Hood konusu, oyuncuları ve özeti gibi detayları inceliyoruz.

YOLCULUĞUN TEMELİ

Fransa’da Kral Richard’ın ölümünün ardından, okçumuz Robin Longstride ve arkadaşları İngiltere’ye geri dönerler. Fransızların İngiltere’yi işgal etmesine karşı Nottingham’deki Walter’ın babasıyla birlikte isyan ederler. Bu sırada Robin, dul bir kadın olan Lady Marion’a aşık olur fakat Lady Marion, Robin’e karşı aynı hisleri besleyemiyor. Robin, yaşadığı bölgedeki kötülüklere karşı çıkmak için bir çete kurmaya karar verir. Bu çeteyle hem Lady Marion’u kazanmak isteyecek hem de baronlara suikast planları yapacaktır.

OYUNCU KADROSU VE FİLMİN GELİŞİMİ

Russell Crowe, Robin Hood rolü için 20 milyon dolara anlaşmış ve film 2007 yılında Universal Studios tarafından çalışmalara başlanmıştır. Filmin çekimleri 2009 yılında, İngiltere’deki Sherwood Ormanı’nda gerçekleştirilmiştir. Robin Hood’un oyuncu kadrosu arasında Russell Crowe’un yanı sıra Cate Blanchett, Matthew Macfadyen, Mark Strong, Oscar Isaac, Kevin Durand, Mark Addy, William Hurt, Danny Huston ve Max von Sydow gibi isimler bulunuyor.