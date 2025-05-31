Robin Thicke Ve April Geary Evlendi

ÜNLÜ ÇİFTİN MUHTEŞEM DÜĞÜNÜ

Yedi yıl süren nişanlılık döneminin ardından tanınmış müzisyen Robin Thicke (48), modeli April Love Geary (30) ile evliliğe adım attı. Düğün, Meksika’nın Cabo San Lucas bölgesinde düzenlenen gösterişli bir organizasyon ile gerçekleştirildi. Ceremonide, çiftin üç çocuğu da hazır bulundu ve okyanus manzarası eşliğinde romantik bir atmosfere sahip olan bu törende nişanlılar, hayatlarını birbirlerine bağladı.

DÜĞÜN GİYİMİ VE DUYGUSAL ANLAR

Gelin April Geary, zarif dantel detaylara sahip beyaz bir gelinlik ve uzun fırfırlı bir duvak seçti. Törende duygusal anlar yaşandı; Geary’nin gözyaşlarını tutamadığı, Thicke’in ise mikrofonla yeminlerini okuduğu anlar sosyal medya üzerinde paylaşıldı. Geary, Instagram Hikayeleri ile bu özel günün ilk görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

Robin Thicke, 2016 yılında kaybettiği babası Alan Thicke’i de unutmadı. Törende, ön sıradaki bir koltuk boş bırakıldı ve üzerine “Alan Thicke’ın Anısına Sevgiyle” yazılı bir not konuldu. Bu hareket, törende duygusal bir bağ oluşturdu. April Geary, düğün sırasında babasının kolunda nikah masasına yürüdü. Robin Thicke ise altar yolunda, çiftin iki yaşındaki oğlu Luca Patrick ile el ele yürüdü. Minik Luca, “Yüzük Güvenliği” yazılı çantası ve siyah smokini ile dikkatleri üzerine çekti.

DAVETLİ LİSTESİ VE ÜNLÜ İSİMLER

TMZ kaynaklı bilgilere göre düğüne birçok ünlü ismin davet edildiği belirtiliyor. Müzisyen Leonardo DiCaprio, Usher ve Community dizisinden Ken Jeong gibi isimlerin davetliler arasında olduğu öğrenildi. Ancak Geary’nin paylaşımlarında bu ünlülerin törende bulunup bulunmadığı henüz kesinlik kazanmadı.