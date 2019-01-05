Robinho resmen Başakşehir’de

Süper Lig’de fırtına gibi esen Medipol Başakşehir, Sivasspor’dan transfer ettiği Robinho ile sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor’dan transfer ettiği Robinho için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda imza töreni düzenledi. Törene Brezilyalı oyuncunun eşinin yanı sıra turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler katıldı. Resmi imzalar atılmadan önce açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, “Robinho başta teknik direktörümüz olmak üzere, yönetim kurulumuzun ve benim arzu ettiğim bir transferdi. Kendisiyle görüşmeden önce Sivasspor ile görüştük. Onlarla yaptığımız anlaşma sonrası Robinho ile FaceTime’dan bir konuşma yaptık. Kendisine hayallerimiz ve hedeflerimizden bahsettik. O da hayallerimiz gerçeğe dönüştürmeye gelmek istediğini söyledi. Dolayısıyla transferi de bu arzuyla gerçekleştirmiş olduk. Ben Mecnun Otyakmaz ve Sivaspsor’a ahlaki ve sportif duruşundan dolayı teşekkür ederim. Takım arkadaşları da onunla aynı forma altında olmaktan gurur duyacaklar. Bizim takımımız zirveyi sürekli zorlayan bir takım. Bunu Robinho da gördü. Robinho’yu da bu yarışta aynı diğer arkadaşları gibi katkı sağlayacağını düşündüğümüz için transfer ettik. Onun sosyal medyadan paylaştığı, ‘Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum’ sözüne biz de inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ROBINHO: BURAYA BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEYE GELDİM

Başakşehir gibi büyük bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirten Brezilyalı yıldız, “Buraya bir hayali gerçekleştirmeye geldim. Başakşehir son yıllara şampiyonluğun ciddi favorilerinden olmuştu. Ama bir şekilde bu gerçekleşmedi. Buraya gelmemdeki en büyük neden şampiyon olma isteğim. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet de beni çok güzel karşıladı. Zaten takım çok büyük oyunculardan kurulu. Bu aileye katıldığım için çok mutluyum. Benim bu hayatta en sevdiğim şey futbol oynamak. Bir an önce arkadaşlarımın yanına katılıp futbol oynamak istiyorum” açıklamasında bulundu.

Sivasspor camiasına da teşekkür eden Robinho, “Buradan başta başkan Mecnun Otyakmaz olmak üzere Sivasspor camiasına da teşekkür etmek istiyorum. Orada hem ailem hem ben çok iyi ağırlandık. Çok güzel anılar biriktirdim” şeklinde konuştu.

“BAŞAKŞEHİR’İN OYUN TARZI BANA UYGUN”

Medipol Başakşehir’in oynadığı futbolun kendisine uygun olduğun da dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, “Özellikle Başakşehir’e karşı oynadığım ilk maçtan sonra oyun tarzını çok beğendim. Oynadıkları futbol benim karakterime uygun. O günde beri Başakşehir’e yakınlık duymuştum. Umarım bu transfer hem benim hem Başakşehir hem de Sivasspor için iyi olmuştur” diye konuştu.

Kendisini hangi pozisyonda oynarken daha rahat hissettiği yönünde gelen bir soruya da Robinho, şu cevabı verdi:

“Benim için her şeyden önemlisi futbol onamak. Bir pozisyon tercihim yok. Hocamın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım.”

Konuşmaların ve imzaların atılmasının ardından Robinho ile Göksel Gümüşdağ, Brezilyalı futbolcunun giyeceği 70 numaralı formayla objektiflere poz verdi.

TRT