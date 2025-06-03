Robinhood, Bitstamp’ı Başarıyla Satın Aldı

ROBINHOOD, BITSTAMP SATIN ALIMINI TAMAMLIYOR

Yatırım platformu Robinhood, Haziran 2024’te açıkladığı Bitstamp satın alma planını başarıyla tamamladı. 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Bitstamp, kripto dünyasında köklü bir borsa olarak tanınıyor. Bu anlaşma, Robinhood’un perakende yatırımcıların yanı sıra kurumsal yatırımcılara da hizmet sunmaya başlayacağı yeni bir dönemin habercisi oluyor. Robinhood’un CEO’su Vlad Tenev, açıklamalarında Bitstamp’ın 14 yıllık deneyiminin şirket bünyesine katıldığını ifade etti.

BITSTAMP’IN GELİŞMİŞ TİCARET DENEYİMİ

Bitstamp CEO’su JB Graftieaux, bu birleşmenin müşterilere daha gelişmiş bir ticaret deneyimi sunacağını vurguladı. Graftieaux, “Dünyanın en uzun süredir faaliyet gösteren kripto para borsası olarak güvenilirliğimizi Robinhood ekosistemine taşıyoruz.” şeklinde konuştu. Robinhood Crypto Genel Müdürü Johann Kerbrat ise anlaşmanın kripto işlerini genişletmede önemli bir adım olduğunu açıkladı. Kerbrat, Bitstamp’ın küresel kurumsal altyapısının Robinhood’un geniş perakende varlığıyla birleşerek kesintisiz bir 7/24 işlem deneyimi yaratacağını belirtti.

FINANSAL DANIŞMANLIK VE GELECEK PLANLARI

Satın alma sürecinde Barclays Capital Inc., Robinhood’a; Galaxy Digital Partners LLC ise Bitstamp’a özel finansal danışmanlık hizmeti verdi. Mevcut Bitstamp ekibi, iş birliği ve yenilik paylaşımı için Robinhood ile güçlerini birleştiriyor. Kripto sektöründe birleşme ve satın alma faaliyetlerinin 2025 yılında hızla artması bekleniyor. Robinhood’un bu hamlesi, Coinbase’in 2,9 milyar dolarlık Deribit ve Kraken’in 1,5 milyar dolarlık NinjaTrader yatırımlarının ardından geldi. Geçen ay şirket, Kanada pazarına girmek amacıyla WonderFi’yi de 179 milyon dolara satın aldı.