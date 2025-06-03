Robinhood Bitstamp’ı Başarıyla Satın Aldı

ROBINHOOD’UN BITSTAMP SATIN ALIMI TAMAMLANDI

Yatırım platformu Robinhood, Haziran 2024’te açıkladığı Bitstamp satın alma planını başarıyla hayata geçirdi. 2011 yılından beri faaliyet gösteren Bitstamp, kripto dünyasında en köklü borsalardan biri olarak biliniyor. Bu anlaşma, Robinhood’un sadece perakende değil, aynı zamanda kurumsal yatırımcılara da hizmet vereceği yeni bir dönemi başlatıyor. Robinhood CEO’su Vlad Tenev, Bitstamp’ın 14 yıllık tecrübesinin şirket bünyesine katıldığını ifade etti. Platform, 85’ten fazla kripto varlık sunmasının yanı sıra, 50’den fazla küresel lisans ve kayıt ile faaliyet gösteriyor.

BİRLEŞME MÜŞTERİLER İÇİN YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Bitstamp CEO’su JB Graftieaux, birleşmenin müşterilere daha gelişmiş bir işlem deneyimi hazırlayacağını belirtti. “Dünyanın en uzun süredir faaliyet gösteren kripto para borsası olarak güvenilirliğimizi Robinhood ekosistemine taşıyoruz.” şeklinde konuştu. Robinhood Crypto Genel Müdürü Johann Kerbrat, bu anlaşma ile kripto işlerini büyütmekte önemli bir adım attıklarını vurguladı. Kerbrat, geniş perakende varlıkları ile Bitstamp’ın küresel kurumsal altyapısının birleşeceği ve kesintisiz 7/24 işlem deneyimi sunulacağını belirtti.

FINANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SUNULDU

Satın alma sürecinde Barclays Capital Inc., Robinhood’a, Galaxy Digital Partners LLC ise Bitstamp’a özel finansal danışmanlık hizmeti sağladı. Mevcut Bitstamp ekibi, iş birliği ve yenilik paylaşımı için Robinhood ile ortaklık kuruyor. Kripto sektöründeki birleşme ve satın alma faaliyetlerinin 2025’te hızla artması bekleniyor. Robinhood’un bu adımı, Coinbase’in 2,9 milyar dolarlık Deribit ve Kraken’in 1,5 milyar dolarlık NinjaTrader yatırımlarının ardından geldi. Geçen ay şirket, Kanada pazarına girmek için WonderFi’yi de 179 milyon dolara satın aldı.