Robinhood: SEC Soruşturması Sonuçsuz Kaldı!

ROBINHOOD’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren Robinhood, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) şirketine yönelik yürütülen kripto soruşturmasını sonuçlandırdığını duyurdu. Bu soruşturmanın herhangi bir yaptırım eylemi olmaksızın kapatıldığı ifade ediliyor.

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ NEYDİ?

SEC, dijital varlık işlemlerinin federal menkul kıymetler yasalarına tabi olup olmadığı konusunda bir inceleme yapıyordu. Ancak Robinhood, bu duruma katılmadığını belirterek bazı ürünlerini sunmama kararı aldı. Robinhood, “SEC, 21 Şubat’ta şirketimize bir mektupla soruşturmayı resmen kapattığını ve herhangi bir yaptırım eylemiyle ilerleme niyetinde olmadığını bildirdi” açıklamasında bulundu.

HUKUK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Şirketin Hukuk Direktörü Dan Gallagher, “Robinhood, her zaman federal menkul kıymet yasalarına uydu. Bu soruşturma açılmamalıydı” söylemiyle durumu değerlendirdi.

KRİPTO DÜZENLEMELERİNDE YENİ BİR DÖNEM Mİ GELİYOR?

Robinhood, SEC ile çalışarak daha şeffaf ve özel bir düzenleyici ortam oluşturma hedefinde olduğunu vurguladı. Şirket, dijital varlık ekosistemi için net kuralların belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca, SEC’in kısa süre önce Coinbase’in aleyhine açtığı davayı düşürmesi, ABD’deki kripto düzenlemeleri açısından önemli bir değişimin habercisi olabilir mi? Gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin!