Roblox 28 Ağustos’ta açılacak mı?

ROBLOX’UN AÇILMA DURUMU

28 Ağustos’ta Roblox’un açılıp açılmayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Daha önce Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatılan platform, o günden itibaren kullanıcılarının yeniden erişim sağlayabilmesi için bekleniyor. Resmi açıklamalarda, Türkiye’deki güvenlik ve içerik yönetmeliklerine uyum sağlanmadan erişimin mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Peki, Roblox tam olarak ne zaman açılacak? 28 Ağustos’ta beklenen açılış gerçekleşecek mi? İşte detaylar…

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Roblox’un ne zaman hizmet vermeye başlayacağı hakkında bilgi almak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile platform arasında görüşmeler sürüyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “Platformun erişime açılabilmesi için zararlı içeriklerin kaldırılması ve gerekli güvenlik düzenlemelerinin yapılması gerekiyor” dedi.

TEMSİLCİLİK AÇILIYOR, RESMİ ONAY YOK

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Roblox’un Ankara ve İstanbul’da temsilcilik açacağını iletti. Ayrıca, erişimin Ağustos 2025 içinde yeniden sağlanabileceğini belirtti. Ancak bu durum resmi onay niteliği taşımıyor. Hala düzenleyici kurumlardan ya da BTK’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Roblox’un kapatılma nedenleri arasında çocuk güvenliği, uygunsuz içerikler ve yeterli denetim sistemlerinin eksikliği yer alıyor. Roblox yönetimi ise yaptığı açıklamada, kullanıcı güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu ve Türkiye’deki düzenlemelere uyum sağlamak için çalıştıklarını belirtti.