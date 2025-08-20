Roblox’a Erişim Ne Zaman Açılacak?

ROBUX’UN AÇILIP AÇILMAYACAĞI SORUSU

Roblox’un yeniden erişime açılacağı konusunda sorular gündemde kalmaya devam ediyor. Türkiye’deki oyuncular için 2025 yılı, Roblox’un açılıp açılmayacağıyla ilgili merak edilen bir dönem. Hem Türkiye’deki yasal engeller hem de erişim sorunları, kullanıcıları etkiliyor. Dünya genelinde ufak erişim sorunları dışında Roblox’a ulaşmak mümkünken, Türkiye’de sürekli bir erişim engeli mevcut.

HUKUKİ SÜREÇLERİN ETKİSİ

7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı mahkeme kararıyla platformun erişimi kapatıldı. 20 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla, Roblox Türkiye’de hâlâ açılmadı. Oyuncular, “Roblox bugün Türkiye’de açılacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Erişim engelinin kaldırılması için yasal ve teknik süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

İÇERİK DÜZENLEMELERİNE YAPILAN VURGU

Roblox’un açılabilmesi için Bakanlık yetkililerine göre, uygunsuz içeriklerin platformdan kaldırılması ve ardından yargı kararıyla erişim engelinin çözülmesi gerekiyor. Ancak güncel duruma bakıldığında, 20 Ağustos 2025 itibarıyla Roblox tarafından herhangi bir içerik düzenlemesi yapılmadığı görülüyor. Bu nedenle, erişimin yeniden açılması şu aşamada beklenmiyor.