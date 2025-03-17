Roblox Erişim Engeli Ne Zaman Kalkacak?

Roblox, geniş bir oyuncu kitlesine sahip ve son yaşanan erişim sorunu ile gündemin önemli bir maddesi haline geldi. Blitz platformunun ne zaman yeniden aktif olacağına dair oyuncular net bilgi arayışında. Roblox erişim engelinin son durumu nedir? Roblox ne zaman açılacak, bu gün açılacak mı?

ROBUX ERİŞİM ENGELİ HAKKINDA SON DURUM

Roblox, Türkiye’de 7 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatıldı. Ancak platformun yeniden ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı karar ile başlamıştı ve bu durum Türkiye’deki birçok kullanıcıyı olumsuz etkiledi.

MAHKEME KARARI VE GELECEK AÇIKLAMALAR

Bakan Uraloğlu, Erdoğan Aktaş’ın “Roblox ve Discord’ta yasak kalkıyor mu?” sorusuna yanıt verirken, “Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK’nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeler, Türkiye’de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var; o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek” dedi.