Roblox, Erişime Kapatıldı Ve Geri Dönüş Yok

ROBLOX’UN KAPANMA NEDENİ

“Çocuklara zararlı içerik” gerekçesiyle kapatılan Roblox için henüz kesin bir geri dönüş tarihi açıklanmamış durumda. 14 Ağustos tarihi itibarıyla Roblox’un açılıp açılmayacağı konusunda net bir bilgi yok. 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda oyun platformuna Türkiye’den erişim tamamen engellendi. Bu kararın arkasında çocuklara yönelik zararlı içerikler ve güvenlik açıkları yer alıyor.

YENİDEN AÇILMA ŞARTLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un tekrar açılabilmesi için bazı şartların sağlanması gerektiğini belirtmiş durumda. Bu şartlar arasında “zararlı içeriklerin tamamen kaldırılması”, “ebeveyn kontrolü ve yaş doğrulama sistemlerinin güçlendirilmesi” ile “Türkiye’de yasal temsilcilik kurulması” bulunuyor. Roblox yönetiminin bu taleplere kısmen yanıt verdiği ifade ediliyor, fakat sürecin henüz tamamlanmadığı bilgi olarak geçiyor.

SON DURUM

Dolayısıyla 14 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Roblox hâlâ açılmadı ve platforma erişim mevcut değil. Kullanıcılar, Roblox’un tekrar erişime açılması için resmi açıklamalar ile gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.