Roblox Hâlâ Kapalı, Belirsizlik Sürüyor

KULLANICILARIN ROBLOX AÇILMASINA YÖNELİK BEKLENTİLERİ

Bugün, yani 25 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kullanıcılar hâlâ “Roblox ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu konu, ebeveynler ve oyuncular tarafından sıklıkla gündeme getiriliyor. Türkiye’de yaşanan erişim engeli ardından, gözler Roblox ve yetkili makamlardan gelecek açıklamalara dönmüş durumda. Peki, Roblox açılacak mı? Ne zaman açılacak? İşte son durum…

ERİŞİM ENGELİNİN NEDENİ VE SON GELİŞMELER

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Bu kararın nedeni olarak platformda yer alan çocuklara zarar verebilecek içeriklerin tespit edilmesi gösteriliyor. Bu gelişme, birçok Roblox kullanıcısını şaşırtmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Roblox’un tekrar açılabilmesi için belirli içeriklerin kaldırılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, faaliyetlerini sürdürebilmek için yasal sürecin tamamlanmasının da gerekli olduğu vurgulanıyor.

GELECEKTEKİ OLASILIKLAR

25 Ağustos 2025 itibarıyla Roblox’un açılma durumu hakkında net bir bilgi verilmedi. Şu ana kadar Roblox tarafından ya da Türkiye’deki yetkililerden erişim engelinin kaldırıldığına dair resmi herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye’de erişim engelinin kaldırılması, hukuki gelişmelere ve platformun içerik düzenlemelerine bağlı durumda. Bu şartlar yerine getirilmediği sürece Roblox’un yeniden açılması beklenmiyor.