Roblox Türkiye’de Açılacak Mı?

ROBLOX’UN YENİDEN AÇILMASI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Roblox, Türkiye’de ne zaman açılacak? Bu sorunun yanıtı, 7 Ağustos 2024’te alınan mahkeme kararı ile kapatılan oyun hakkında merak edilen bir konu haline geldi. Türkiye’deki kullanıcılar, platforma yeniden girebilecek mi? Mahkeme kararıyla kapatılan Roblox ile ilgili yeni gelişmeler, oyuncular tarafından yakından takip ediliyor. Platformun Türkiye’de tekrar açılması için resmi makamların, Roblox yönetimi ile yürüttüğü görüşmeler devam ediyor.

YASAKLAMA GEREKÇELERİ VE GEREKEN ŞARTLAR

Roblox, Türkiye’de 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı. Kapatma gerekçesi ise, çocuk güvenliğini tehdit eden ve uygunsuz içeriklerin varlığı olarak belirtildi. Bu yasaklama sonrasında, Türkiye’deki milyonlarca kullanıcı oyuna ulaşım sağlayamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada, Roblox’un yeniden açılabilmesi için yerine getirilmesi gereken bazı şartları sıraladı.

ŞARTLAR VE BELİRSİZLİK

Bunlar arasında, uygunsuz içeriklerin kaldırılması, yaş doğrulamanın yapılması ve ebeveyn denetimlerinin güçlendirilmesi. Ayrıca, Türkiye’de yerel bir temsilcilik açılması da önemli bir gereklilik olarak ifade ediliyor. Tüm bu düzenlemeler sağlandığında, mahkemeye yeniden başvurarak erişim engelinin kaldırılması talep edilebilecek. Ancak, şu an için Roblox’un açılacağı kesin bir tarih bulunmuyor. Resmi bilgilere göre, 22-23 Ağustos 2025 itibarıyla Roblox Türkiye’de hâlâ kapalı ve açılış için kesinleşmiş bir takvim mevcut değil.