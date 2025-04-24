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Roblox Türkiye’de engelli, gelişmeler bekleniyor

Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’de erişime kapatıldı. Bu gelişme, kullanıcıların “Roblox ne zaman açılacak?” sorusunu sıkça sormasına yol açtı. Bu nedenle, “Roblox açılacak mı?” ve “Roblox ne zaman açılacak?” gibi sualler ön plana çıktı. Şimdi, 24 Nisan 2025 itibarıyla Roblox’un Türkiye’deki erişim durumu ve güncel gelişmelere bakalım.

ROBUX’UN PARTİSİ VE AÇILMA DURUMU

Roblox, kullanıcıların merak ettiği bir konudur. Türkiye’de erişimin kesilmesi, platformun oyuncularını olumsuz etkiliyor. Oyuncular, platformun yeniden açılması için umutla bekliyor. Bununla birlikte, uzmanlar ve oyun toplulukları, Roblox’un Türkiye’deki erişim sorunları hakkında güncel bilgiler paylaşmaya devam ediyor.

GELİŞMELER VE KAYNAKLAR

Roblox’un Türkiye’deki durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kullanıcılar alternatif yollar aramaya başladı. Bazı oyuncular, VPN gibi araçlar kullanarak oyuna erişim sağlamaya çalışıyor. Ancak, bu tür yöntemlerin güvenilirliği ve uzun vadede sorun yaratma potansiyeli tartışma konusudur. Roblox’un durumu, oyun severler tarafından yakından takip ediliyor ve gelişmeler merakla bekleniyor.

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