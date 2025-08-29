Roblox Türkiye’de Erişime Kapalı Kaldı

ROBLLOX’UN ENGELİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’de çocuklara yönelik zararlı içerikler barındırdığı gerekçesiyle 7 Ağustos 2024 tarihinde mahkeme kararıyla erişime kapatılan Roblox, hâlâ açılamadı. Kullanıcılar, “Roblox neden kapalı?” ve “Roblox açılacak mı?” gibi soruları sıkça sormaya devam ediyor. Son dönemlerde internet kullanıcıları, “Roblox Türkiye’de açıldı mı?”, “Roblox engeli kalktı mı?” ve “Ne zaman tekrar oynanabilecek?” gibi konularda yanıt arıyor. Bu soruların yanıtları hala belirsiz.

YEREL TEMSİLCİLİK GİRİŞİMLERİ

Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılacağına dair resmi açıklanan bir tarih bulunmuyor. Ancak, platformun yerel bir temsilcilik kurma ve içerik filtreleme sistemini güçlendirme konusunda adımlar attığı biliniyor. Bu girişimlerin başarılı olması halinde, Roblox’un tekrar erişim sağlaması mümkün olabiliyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, oyun içeriğindeki uygunsuz davranışlara açık kapı bırakıldığı ve yeterli içerik kontrolünün sağlanmadığı gerekçesiyle platforma erişim engeli koymuştu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önceden yaptığı bir açıklamada, “Platform gerekli düzenlemeleri yaparsa erişim engeli kaldırılabilir” ifadesini kullanmıştı. Öte yandan, Roblox yönetimi Türkiye’ye yönelik içerik politikalarını gözden geçirdiğini ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak için yoğun bir çaba içinde olduğunu belirtiyor.