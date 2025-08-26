Roblox, Türkiye’de Kapatılmıştır

ROBLOX’UN KAPATILMA DURUMU

Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda kapatılmıştı. O tarihten bu yana oyuncular, Roblox’un ne zaman yeniden erişime açılacağını merakla bekliyor. Resmi açıklamalara göre, platformun Türkiye’deki güvenlik ve içerik düzenlemelerine uyması gerekiyor. Peki, Roblox’un açılması ne zaman gerçekleşecek?

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Roblox’un açılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Roblox arasındaki görüşmeler sürüyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, erişimin sağlanabilmesi için zararlı içeriklerin kaldırılması ve gerekli güvenlik düzenlemelerinin yapılmasının şart olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yaptığı görüşmeler sonucunda Roblox’un Ankara ve İstanbul’da temsilcilik açabileceğini ve erişimin Ağustos 2025 içinde yeniden sağlanabileceğini belirtiyor. Ancak bu durum resmi bir onay niteliği taşımıyor.

KAPATILMA GEREKÇELERİ

Roblox’un kapatılma nedenleri arasında çocuk güvenliği, uygunsuz içerikler ve yeterli denetim mekanizmalarının eksikliği bulunuyor. Roblox yönetimi, kullanıcı güvenliğine büyük önem verdiklerini ve Türkiye’deki düzenlemelere uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yürüttüklerini duyuruyor. Resmi bir açıklama henüz düzenleyici kurumlardan veya BTK’dan yapılmadı.