Robot Festman’a Fahri Nüfus Kimliği Verildi

YAPAY ZEKA FESTİVALİ KAPSAMINDA ROBOT FESTMAN SAMSUN’DA

Türkiye’nin en büyük yapay zeka festivali olan ‘CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu’ çerçevesinde Samsun’a getirilen yapay zeka destekli robot Festman, Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne ulaştı. Burada yapılan bir törenle Festman’a ‘Canik Festman Canik’ adıyla fahri kimlik belgesi verildi.

FİHRİ KİMLİK BİLGİSİ VERİLMESİNDEN MUTLULUK DUYULDU

İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök, böylesine ileri bir mühendisliğe fahri nüfus kimliği vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kök, “Canik Belediyemiz, yapay zeka teması altında CANİKFEST düzenledi. Bu festival aracılığıyla Konya’dan yapay zeka ile çalışan ‘Festman’ adındaki robot getirildi. Biz de kendisini gördük ve çok memnun olduk” şeklinde konuştu.