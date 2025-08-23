Robotik Cerrahi, Prostat Kanseri Avantajıdır

ROBOTİK CERRAHİYLE HIZLI İYİLEŞME

Robotik cerrahi yöntemi, prostat kanseri hastalarının sağlıklarına kavuşmasını sağlarken, gündelik yaşama daha hızlı dönmelerine imkan tanıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, “Büyüteçle bakar gibi tümörü temizlerken, idrar tutmayı ve cinsel fonksiyonları sağlayan sinirleri koruyabiliyoruz. Bu, robotik cerrahinin en büyük avantajlarından biridir” şeklinde konuştu. Robotik cerrahinin cerrahın elini milimetrik hassasiyete kavuşturan özellikleri, titremeyi ortadan kaldıran robotik kollar ve 3 boyutlu görüntüleme teknolojisi sayesinde mümkün oluyor. Doç. Dr. Ersöz, prostat kanseri ameliyatlarına yeni bir soluk getirdiğini belirtti.

ROBOTİK CERRAHİDE YENİ DÖNEM

Doç. Dr. Cevper Ersöz, bu ileri teknolojinin kanserli dokunun vücuttan tamamen temizlenmesini sağlarken, aynı zamanda idrar ve cinsel fonksiyonlar gibi hayati işlevlerin büyük bir özenle korunmasına olanak tanıdığını ifade etti. “Robotik cerrahinin sunduğu bu çifte avantaj, tedavide başarı oranının önemli ölçüde artırıyor” diye ekledi. Ersöz, “Robot dediğimiz şey kendi kendine çalışan bir makine değil, ameliyatı biz yapıyoruz. Özel konsoldan çok hassas ve titiz kollarla ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bu kollar insan elinden daha küçük, daha titiz ve hiç titremiyor” dedi.

KANAMA VE HASTANEDEN TABURCU OLMA SÜRELERİ

Robotik cerrahi yönteminin kanamayı azaltma, hastanede kalış süresini kısaltma ve hastaların gündelik yaşama daha hızlı dönmelerini sağlama gibi önemli avantajlar sunduğunu aktaran Doç. Dr. Ersöz, “Tabii ki her hastanın durumu farklı. Ameliyata karar verirken kanserin evresi, genel sağlık durumu ve hastanın beklentileri göz önünde bulunduruluyor. Uygun olduğunuzda robotik cerrahi, günümüz teknolojisinde en ileri ve konforlu cerrahi tedavilerden biridir” şeklinde görüşlerini paylaştı.