Roche, Shanghai’de yeni tesis kuracak

ROCHE’UN YENİ YATIRIMI

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche, Doğu Çin’deki Shanghai kentinin Pudong Yeni Bölgesi’nde yeni bir biyofarmasötik üretim tesisi açmak için 2,04 milyar yuan (yaklaşık 283 milyon ABD doları) tutarında yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin bu yatırıma karar vermesi, Çin pazarındaki yerelleşme stratejisini güçlendirmek amacı taşıyor.

YENİ TESİSİN DETAYLARI

Zhangjiang Yüksek Teknoloji Parkı’nda yaklaşık 35.300 metrekare bir alana inşa edilecek olan yeni biyolojik ürün üretim tesisi, Çin’de artan yenilikçi ilaç talebi doğrultusunda göz hastalıkları için onaylanan bispesifik antikor Vabysmo’nun üretimine odaklanacak. Tesisin 2029’da tamamlanması ve 2031’de resmi olarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMALAR

Roche, bu yatırımın tedarik zincirini güçlendirmek ve yerel üretim kapasitesini artırmak suretiyle Çin’deki tüm ilaç değer zincirlerini destekleyeceğini ifade ediyor. Roche Pharma Çin CEO’su Vivian Bian, “Çin’e bağlılığımız sadece bugün için değil, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda da değişmeden devam edecek. Bu yeni tesis, yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Tesis, tüm dünyadaki kilit öneme sahip pazarlardan biri olan Çin’de daha yenilikçi ilaçların üretiminin ilerletilmesi için bir atılım anlamına da geliyor” şeklinde konuştu.