Roda Limanı’nda İşçi Çıkarmalar Devam Ediyor

İŞÇİ ÇIKARMALARIN DEVAMI

Gemlik’te yer alan Roda Limanı’nda, sendikalaşma sürecinin ardından işçi çıkarmaları artarak sürüyor. Başlangıçta sona ereceği düşünülen süreçte, bugün 20 işçinin daha işten çıkarıldığı bildirildi. Geçtiğimiz haftalarda ilk aşamada 11 işçinin iş akdi sona ermiş, bunun üzerine iş durdurulmuş ve vardiya sırasında bulunan işçiler limanda kalmıştı. Çıkarılan işçiler, liman önünde toplanıp arkadaşlarına destek verirken, sendikalaşma sürecinin baskı altında bırakıldığına dair iddialar ortaya çıkmıştı.

SENDİKA ÜYELERİ HEDEFTE

Bugün 20 işçinin işten çıkarılmasıyla birlikte, çıkarılan işçi sayısı toplamda 31’e yükselmiş oldu. İşten çıkarılanların büyük bir kısmının sendikaya üye olduğu belirtilirken, firmanın daha önce yaptığı “İşçi çıkarmaların sendikayla ilgisi yok” açıklaması tartışmalara neden oldu. İşçiler ve sendika temsilcileri, meydana gelen duruma karşı tepkilerini dile getirirken, firmanın henüz resmi bir açıklama yapmadığı aktarılıyor.