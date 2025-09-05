Rodrigo Zalazar İçin Yeni Gelişmeler Var

FENERBAHÇE’NİN RODRIGO ZALAZAR İLE İLGİSİ

Fenerbahçe’nin transfer listesinde olduğu belirtilen Rodrigo Zalazar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Portekiz ekibi Braga’nın 26 yaşındaki futbolcusu Rodrigo Zalazar’ın babası, oğlunun transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Baba Jose Luiz Zalazar, “Benim bildiğim, medyanın ve insanların söyledikleri şeyler. Biz hiçbir şey bilmiyoruz, sadece söylentiler var. Rodrigo, bu sezon Braga’ya odaklanmış durumda.” şeklinde konuştu.

RODRIGO ZALAZAR’IN DURUMU

Baba Zalazar, konuşmasına devam ederek, “Rodrigo, sezon öncesinde çok iyi hazırlandı. Sezona iyi başladı. Bu yıl Dünya Kupası olduğu için onun için çok önemli. Çok mutlu, milli takıma her çağrıldığında büyük sevinç duyuyor.” ifadelerini kullandı. Bu sezon Braga formasını 8 maçta giyen Zalazar, bu süre zarfında 5 gol atıp, 1 asist yapmış durumda.