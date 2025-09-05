Haberler

Rodrigo Zalazar İçin Yeni Gelişmeler Var

FENERBAHÇE’NİN RODRIGO ZALAZAR İLE İLGİSİ

Fenerbahçe’nin transfer listesinde olduğu belirtilen Rodrigo Zalazar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Portekiz ekibi Braga’nın 26 yaşındaki futbolcusu Rodrigo Zalazar’ın babası, oğlunun transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Baba Jose Luiz Zalazar, “Benim bildiğim, medyanın ve insanların söyledikleri şeyler. Biz hiçbir şey bilmiyoruz, sadece söylentiler var. Rodrigo, bu sezon Braga’ya odaklanmış durumda.” şeklinde konuştu.

RODRIGO ZALAZAR’IN DURUMU

Baba Zalazar, konuşmasına devam ederek, “Rodrigo, sezon öncesinde çok iyi hazırlandı. Sezona iyi başladı. Bu yıl Dünya Kupası olduğu için onun için çok önemli. Çok mutlu, milli takıma her çağrıldığında büyük sevinç duyuyor.” ifadelerini kullandı. Bu sezon Braga formasını 8 maçta giyen Zalazar, bu süre zarfında 5 gol atıp, 1 asist yapmış durumda.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de Komisyon Faaliyetlerini Değerlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı'na Öcalan'ın beyanlarının değerlendirilmesi için özel bir komisyon oluşturulmasını önerdi.
Danimarka İskoçya Maçı EXXEN’den İzlenir

Danimarka ile İskoçya'nın maçı canlı yayınla izlenebilecek. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlandığını ve kesintisiz izleme yöntemlerini araştırıyor. Maç detayları edinilmeye çalışılıyor.

