“ROG Phone 9 Lansmanından Önce Bilgiler”

ASUS’UN YENİ OYUN TELEFONU GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

ASUS, 19 Kasım 2024’te geniş çapta ROG Phone 9’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geekbench’te görünen ROG Phone 9, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 24 GB bellekle donatılacak. Wireless Power Consortium’un web sitesinde görünmesi sayesinde, cihaz hakkında daha fazla detay öğrenilmiş oldu. Gelin, Asus ROG Phone 9’un oyun tutkunları için neler sunduğuna daha yakından bakalım.

LANSANA YAKLAŞIYOR

Wireless Power Consortium’un veritabanında yer alan “AI2501” kod numarasına sahip onay sayfası, ROG Phone 9’un gerekli güvenlik standartlarını geçtiğini gösteriyor. Bu durum, cihazın lansmana bir adım daha yaklaştığını vurguluyor. Cihazın 15W kablosuz şarj desteği sunacağı biliniyor. ROG Phone 8’in 5500mAh batarya ile beraber 65W kablolu şarj sunduğu göz önünde bulundurulduğunda, benzer özellikler veya ufak geliştirmelerin olabileceği öngörülüyor.

TASARIM VE GÖRSEL YENİLİKLER

Önceki iddialara göre, ASUS hafif bir tasarım güncellemeleri üzerinde çalışıyor. ROG Phone 9’un RGB ROG logosu, görsel olarak önceki modellerden ayıran bir ışıklı ROG logosuyla değiştiriliyor. Cihazın ayrıca FHD+ çözünürlük kapasiteli 6,78 inç Samsung LTPO AMOLED ekranıyla gelmesi bekleniyor. Bu ekran, yüksek yenileme hızıyla 1Hz’den 120Hz’e kadar dinamik değişim sunabiliyor ve gelişmiş oyun deneyimi için Game Genie modunda 185Hz’e kadar çıkabiliyor. Ayrıca, cihazın parlak ortamlarda bile mükemmel görünürlük sunarak 2500 nitlik bir maksimum parlaklık sunması bekleniyor.