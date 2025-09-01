Rojin’in Babası, Adalet İçin Mücadele Ediyor

HUKUKİ SÜREÇ VE DELİLLER

Van’da 27 Eylül tarihinde kaybolan ve 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, savcının kendisine umut verdiğini belirtti. Savcının, “Bir şey bulduk, iki kişiden şüpheleniyoruz” ifadesini aktaran baba, adalet mücadelesine devam ediyor. Yurttan çıkmasının ardından kaybolan Rojin’in 19 gün sonra cesedinin bulunması üzerine, adaletin sağlanması için mücadele ediyor. Geçen yıl üniversiteyi kazanan kızının heyecanına ortak olduğunu söyleyen Kabaiş, ölüm acısını her geçen gün daha da derin hissettiğini ifade ediyor. İki ay önce savcı ile yaptığı görüşme sonrasında kızının katiline ulaşma umudunu koruduğunu dile getiriyor.

ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKILMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Nizamettin Kabaiş, yaşadığı acının büyük olduğunu, geçen yıl bu zamanlarda Rojin’in üniversite hazırlıkları yaptığını belirtti. 24 Eylül’de kızıyla birlikte Van’a gittiğini anlatan baba, Rojin’in oldukça keyifli olduğunu belirtti. “Okulun açılmasına günler kala sürekli hazırlık yapıyordu. Rojin’im neye ihtiyaç var, diye sorduğumda ‘Baba, elbise alacağım’ diyerek hazırlıklarına devam ediyordu” diyen Kabaiş, bu sene kendisinin hiçbir şeyinin olmadığını vurguladı. Van 100. Yıl Üniversitesi’nin bu durum karşısında kendilerine sahip çıkmaması nedeniyle eleştirilerde bulunan baba, “O yüzden bütün ailelere çağrı yapıyorum. Herkes çocuklarına sahip çıksın, sürekli takipte olsunlar.” şeklinde konuştu.

DNA DELİLLERİ VE SORULAR

Kabaiş, Rojin’in bedeninde iki kişiye ait DNA’lar bulunduğunu ve bu kişilerin Rojin’e zarar verdiğini savunuyor. “Suçlu kişiler var, ama tutuklama yok” diyen baba, “İki erkeğe ait DNA vardır, onlar Rojin’e zarar vermiş. Hem boğazında, hem sırtında, hem de ayaklarında izler var” diyerek durumu aktardı. Hukuki sürecin sıkıntılı geçtiğini ve zaman zaman şikayetlerini dile getirdiklerini belirten Kabaiş, “İki kişiye ait DNA tespit edildi, biliyoruz. Ama henüz bir sonuç alınamadı” dedi.

PSİKOLOJİK ETKİLER VE UZMAN YARDIMI

Rojin olayının ardından yaşadığı olumsuz etkiler ile başa çıkmak için ilaç tedavisi gördüğünü anlatan Nizamettin Kabaiş, “Rojin olayından sonra psikolojim tamamen bozuldu. Doktora gidip ilaç kullanmaya başladım. İlacı kullanmadığım zaman uyuyamıyorum” ifadelerini kullandı. İki ay önce savcısı ile yaptığı görüşmede kendisine umut verdiğini belirten Kabaiş, “Savcımız, ‘Fazla ağlama, kendini üzme, bir şey bulmuşuz, bekle, çıkartacağız. İki kişiden şüpheleniyoruz’ dedi” diyerek, umudunu koruduğunu vurguladı. “İnşallah o katiller bulunur ve en ağır cezayı alırlar” diye ekledi.