Rojin Kabaiş’in Ölüm Nedeni Belli Oldu Mu?

ROJİN KABAIŞ’İN KAYBOLUŞU VE BULUNUŞU

Van’da kaybolduktan sonra günler sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in otopsi raporu sonuçlandı. 21 yaşındaki genç kız, arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyerek evden ayrılmıştı. Bu tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belirlendi mi? Rojin’in son dakika haberleri büyük bir merak konusu oldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE ÖLÜM NEDENİ

Van Valiliği’nin koordinasyonuyla yürütülen arama çalışmaları sonucunda acı haber Tuşba ilçesindeki Mollakasım Mahallesi’nde geldi. Rojin’in cansız bedeni kıyıda bulundu ve otopsi için Van Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan detaylı incelemeler ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen numunelerin analizi sonrası Kabaiş’in ölüm sebebinin boğulma olduğu tespit edildi.

OLAYIN DETAYLARI VE SORUŞTURMA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de çakıl taşı toplamak için sahile gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Uzun süren arama çalışmalarının ardından, genç kızın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Daha önce cep telefonu ve kulaklığı sahilde bulunan Rojin’in ölümü üzerine detaylı bir otopsi süreci başlatıldı. Yapılan ön otopsi raporunda kesici veya ateşli silah yaralanmasına dair bulguya rastlanmadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen numunelerin incelenmesiyle Kabaiş’in ölüm nedeni olarak Van Gölü’nde boğulma kesinleşti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.