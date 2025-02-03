Rojin Kabaiş’in Ölümünde Akıntı Etkisi İncelemesi

ROJİN KABAIŞ İÇİN HAZIRLANAN RAPORUN DETAYLARI

Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili araştırma süreci devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Rojin’in kaybolduğu üniversite yerleşkesinin kırında ölü bulunmasının ardından, Mollakasım Mahallesi’ne kadar olan bölgedeki göl akıntısının etkisini değerlendirerek bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Bu isteğe yanıt olarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı bir rapor oluşturdu.

Akıntı Yönleri Üzerine İnceleme

Söz konusu raporda, mühendislik, fen, deniz bilimleri ve tıp fakültelerinden 6 uzman tarafından Van Gölü ve özellikle de Erciş Körfezi’ndeki akıntı şemalarının, girdapların değerlendirilmesi aktarıldı. Raporda, “Göle Van kıyılarından giren ve hareket kontrol mekanizması olmayan bir cismin (cansız beden, serbest yüzer durumdaki giyecekler) 27 Eylül itibarıyla önce Erciş yönünde kıyı boyunca taşındığı, daha sonra açığa taşınarak akıntılar aracılığıyla göl merkezine doğru yönelip körfez dışı akıntılarla kuzey kıyılarına sürüklenmiş olabileceği” ifadesi yer aldı.

Başörtüsü ve Terliklerin Durumu

Rojin Kabaiş’in kaybolan başörtüsü ve terliklerine ilişkin raporda yapılan değerlendirmede, düşük yoğunluklu suni iplikten üretilmiş başörtüsü ve bonenin suya girdikten sonra çözülerek su yüzeyinde serbest hareket edebileceği, bu durumun ise farklı noktalara ve kıyıya taşınması açısından normal bir durum olabileceği belirtiliyor. Raporda, “Rojin Kabaiş’in cansız bedeni ile eşyalarının bulunduğu yer arasında doğal koşullar altında (akıntıyla) sürüklenebileceği” düşüncesine de yer verildi.

Terliklerin Kaybolması Üzerine Görüşler

Rapor, terliklerin kaybolma senaryosunu da inceliyor. 27-30 Eylül arasında rüzgarın göle doğru esmesinin terlik ve benzeri maddelerin açığa doğru taşınmasına yol açabileceğini vurgulayan raporda, “Eğer terlikler açığa doğru sürüklendiyse farklı girdaplar ve akıntılar sayesinde gölün uzak mesafelerine taşınma olasılığı yüksektir” ifadeleri yer aldı. Terliklerin nerede olabileceğinin tespit edilememesinin de göl çevresinde sürüklenme ihtimaliyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Cesetlerin Bulunma Şeklindeki Varyasyonlar

Suda boğulma olaylarıyla ilgili bilgiler de raporda yer aldı. “Ceset tipik olarak yüzüstü pozisyonda, baş ve ekstremiteler suyun içinde aşağıya doğru sarkmış, sırt ise çoğunlukla su yüzeyinin üzerinde bulunur.” denildi. Rapor, boğulma vakalarında cesedin akıntının etkisiyle kıyıya nasıl ulaşacağını veya farklı bir pozisyonda bulunup bulunmayacağını belirlemenin güçlüğüne dikkat çekiyor. Mevcut durum için cesedin yüzüstü ya da sırtüstü kıyıya ulaşmasının mümkün olduğu sonucuna varıldı.