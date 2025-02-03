Rojin Kabaiş’in Ölümünde Akıntı Raporu Eklendi

ÖLÜM SORUŞTURMASINA RAPOR EKLENDİ

Rojin Kabaiş’in ölümüne dair yürütülen soruşturma dosyasına, Van Gölü’ndeki akıntıyı ele alan yeni bir rapor eklendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Rojin’in kaybolduğu üniversite kampüsü yakınındaki noktadan ölü bulunduğu Mollakasım Mahallesi’ne kadar gölde sürüklenme ihtimalinin olup olmadığını belirlemek amacıyla bilirkişi raporu talep etti. Bu istek üzerine, rapor Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlandı.

AKINTI YÖNÜ ÜZERİNE ANALİZLER YAPILDI

Hazırlanan rapor, mühendislik, fen, deniz bilimleri ve tıp fakültelerinden toplam 6 uzmanın imzasını taşıyor. Sonuç bölümünde, Van Gölü ve özellikle Erciş Körfezi’nin akıntı şeması ve muhtemel akıntı yönleri detaylı bir şekilde incelendiği ifade edildi. Raporda, “Göle Van kıyılarından giren ve hareket kontrol mekanizması olmayan bir cismin (cansız beden ya da serbest yüzer durumdaki kıyafetler) 27 Eylül itibarıyla önce Erciş yönünde kıyı boyunca hareket ettiği, eğer su altındaki kaya oyuğı veya dolgu gibi yerlere takılmamışsa, kıyıdan açığa taşınım ve tekrar kıyıya yönelen akıntılarla Van kıyısı veya Çarpanak Burnu/Adası’na paralel batı yönünde hareket ederek göl merkezine yönelip adanın kuzeyine geçerek körfez dışındaki akıntılarla burun ya da kuzey kıyılarına taşınmış olması kuvvetle muhtemeldir.” değerlendirmesi yer aldı.

BAŞÖRTÜSÜ VE TERLİKLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Rojin Kabaiş’in başörtüsü ve kaybolan terliklerine ilişkin yapılan değerlendirmelerde, suni iplikten üretilen başörtüsü ve bonenin, suya girdikten sonra çözülerek baştan ayrılması ve akıntıyla daha hızlı hareket etmesinin normal olduğu belirtildi. Raporda, “Başka bir bulgu mevcut değil ise Rojin Kabaiş’in son görüldüğü yerden cansız bedeninin bulunduğu yere kadar Van Gölü içerisinde doğal koşullarla sürüklenebileceği, bu mesafede eşyalarının ve cansız bedeninin bulunmasının nedeninin, farklı yoğunluk ve kütlelere sahip ceset ve eşyaların su içinde asılı kalması ve su yüzeyine çıkma durumu nedeniyle değişen akıntı ve rüzgar ile sürüklenme etkisi olabileceği değerlendirilmiştir.” ifadesi yer aldı.

TERLİKLERİN BULUNAMAMA İHTİMALİ

Raporda, olayın ilk günlerinde rüzgarın karadan göle doğru olması nedeniyle terlik ve benzeri malzemelerin açığa doğru taşınma etkinliği üzerinde duruldu. “Şayet terlikler açığa doğru sürüklenmişse, bu durumda farklı girdaplar ve akıntılar ile gölün uzak mesafelerine taşınma ihtimali yüksektir.” denilen raporda, kaybolduğu anlarda ayaklarında bulunan terliklerin tespit edilen alanlardan sürüklenebileceği, bu nedenle Van Gölü civarında bulunma ihtimallerinin var olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, suda boğulma vakalarında, boğulan kişinin önce dibe battığı ve farklı faktörlere bağlı olarak su yüzeyine çıktığı bilgisi verildi.

Raporda, cesedin genellikle yüzüstü pozisyonda bulunduğu belirtilerek, “Birden fazla değişkenin etkili olduğu böylesi durumlarda, cesedin akıntıyla sürüklenmesi muhtemel yerler belirlenebilse bile sürüklenme sırasında ve kıyıya vururken aldığı tam pozisyonu hesaplamak karmaşık bir formülasyon gerektirmektedir,” ifadesine yer verildi.