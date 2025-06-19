Roket Alev Topuna Döndü. Patlama Kaydedildi. Kimse Yaralanmadı. Testte Hata Yaşandı. Tüm Fırlatmalar Durduruldu. 2025 Zor Geçiyor

ROKETİN PATLAMASI VE TEST AŞAMASI

SpaceX tarafından geliştirilen Starship 36 roketi, Teksas’taki test alanında gerçekleştirdiği bir deneme esnasında büyük bir patlama ile alev topuna döndü. Olay sırasında patlama anı kameralar tarafından özenle kaydedildi. Roket, gece gerçekleştirilen statik ateşleme testi esnasında dik bir pozisyonda duruyordu. Alt kısmından yükselen hafif dumanın ardından burun kısmında yoğun bir beyaz ışık belirdi ve hemen ardından devasa bir alev ve duman sütunu yükseldi. Kısa bir süre içinde yakıt tutuştu ve tüm alanı saran büyük bir alev topu ortaya çıktı. Patlama sonrası, roketin bulunduğu alanda sadece alevler arasındaki enkaz kaldı.

TEKNİK ARIZA VE ETKİLERİ

Yetkililer, test sırasında ciddi bir teknik arıza gerçekleştiğini, fakat bu olayda kimsenin yaralanmadığını bildirdi. Patlamanın etkileri çevrede de hissedildi. Bölge sakinleri, camların titrediğini ve evlerdeki tabak ve eşyaların yerinden oynadığını aktardı. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri gönderildi. Yerel yönetim, SpaceX’in test sırasında “araçla ilgili bir anormallik” yaşadığını doğruladı ve bölge halkına durumun kontrol altında olduğu bilgisini verdi. Ayrıca olası hasarlar için bir bildirim bağlantısı da paylaşıldı.

STATİK ATEŞLEME TESTİ NEDİR?

Statik ateşleme testi, bu tür testlerde roketin motorlarının yere sabitlenmiş halde birkaç saniyeliğine çalıştırıldığı bir süreçtir. Roketin fırlatılması hedeflenmez. Ancak bu testte beklenmedik bir durum gelişti. Patlamanın ardından SpaceX, planladığı tüm fırlatmaları askıya aldı. Elon Musk’ın olay ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi. Roketin bir sonraki test uçuşunun 29 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Bu, Starship sisteminin en güçlü roket olarak yapacağı onuncu deneme olacaktı. Fakat bu patlama, SpaceX’in 2025 yılı süresince yaşadığı birçok başarısızlığa bir yenisini ekledi.

GEÇMİŞTE YAŞANAN BAŞARISIZLIK VE SON DURUM

Yılın başında bir başka Starship roketinin fırlatılmasından dakikalar sonra havada infilak ettiği biliniyor. Bu olay sonrası gökyüzünden parça parça kızgın metal yağmış, yolcu uçakları bile bu tehlikeli enkazdan kaçmak zorunda kalmıştı. Mart ayında da benzer bir patlama meydana geldi. Roketin motorları sırayla kapanırken, yer kontrolü ile iletişim kesildi. Bu uçuş, Hindistan Okyanusu üzerine kontrollü bir inişle sonlandırılmayı planlıyordu ama roket havada infilak etti. Geçtiğimiz ay yine bir başarısızlık yaşandı. Roketin alt kısmı Meksika Körfezi’ne çakıldı ve parçaları Hint Okyanusu’na yayıldı. 2025 yılı, SpaceX için arka arkaya gelen bu başarısızlıklarla zorlu bir süreç olarak devam ediyor.