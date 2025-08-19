Haberler

Roket Başlığı Olarak Değerlendirildi

ROKET BAŞLIĞI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN CİSİM BULUNDU

Murat SOLAK/İSTANBUL – Şile Balibey sahilinde roket başlığı olabileceği düşünülen bir cisim keşfedildi. Bu durum üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hemen çalışmalara başladı. Şile Balibey Mahallesi’ndeki Kırandere Plajı yakınlarında görülen bu cisim için gelen ihbar doğrultusunda olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri gönderildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılarak gerekli çalışmalar başlatıldı. Ekipler, durumu kontrol altına almak ve daha fazla bilgi edinmek amacıyla araştırmalarına devam ediyor. Olayın detaylarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

