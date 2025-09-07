Roket Yarışması’nda Üç Roket Ateşlendi

ROKET YARIŞMASI’NDAN TARİHİ ANLAR

Roketsan yürütücülüğündeki TEKNOFEST Roket Yarışması’nın final günü, üç roketin aynı anda ateşlenmesiyle tarihi bir an yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Roketsan işbirliğiyle düzenlenen yarışma, bir hafta boyunca sürdü ve Aksaray’da bulunan Roket Atış Alanı’nda finali gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan takımlar, zorlu görevleri başarıyla tamamladı.

DÜNYADA BİR İLK

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyada yine bir ilk! TEKNOFEST Roket Yarışması’nda aynı anda üç roket ateşlendi!” ifadelerini kullandı. TEKNOFEST hesabından yapılan “Tarih yazmak bizim işimiz! Dünyada bir ilk: Üç roket aynı anda ateşlendi!” paylaşımı da bu tarihi anı duyurdu.

BÜYÜK KATILIM VE YENİ KATEGORİLER

Bu yılki Roket Yarışması’na başvuran 1175 takımdan 76’sı, Aksaray’da düzenlenen finallere katılmaya hak kazandı. Yarışmanın amacı, havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında toplumsal farkındalık oluşturmak, gençlerin bu konulardaki ilgilerini artırmak ve geleceğin teknolojilerine yönelik araştırmalar yapmalarını teşvik etmek olarak belirlendi. Önceki yıllarda farklı kategorilerle gerçekleştirilen yarışmaya, bu yıl iki yeni kategori eklendi; “uluslararası kategori” ve “özgün hibrit yakıtlı motora sahip roket” kategorisi.

KATEGORİLERDEKİ REKABET

Finalde yarışan 25 takım lise kategorisinde (asgari 4 bin feet), 24 takım orta irtifa kategorisinde (asgari 8 bin feet), 19 takım yüksek irtifa kategorisinde (asgari 15 bin feet), 3 takım uluslararası kategori üzerinden (asgari 8 bin feet), 3 takım zorlu görev kategorisinde (asgari 15 bin feet) ve 2 takım özgün hibrit yakıtlı motora sahip roket kategorisinde (asgari 8 bin feet) mücadele etti. Ayrıca, uluslararası kategoriye başvuru yapıp finalist olan Malezyalı 3 takım da roket atışlarını başarıyla gerçekleştirdi.