Roket Yarışması Uluslararası Kategori Ekledi

TEKNOFEST ROKET YARIŞMASINDA YENİ KATEGORİLER EKLENDİ

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Roket Yarışması, Tuz Gölü atış sahasında önemli bir buluşma sağlıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, yarışmaların yanı sıra bu yıl farklı yeni kategorilerin eklendiğini ifade ediyor. Hıdır, “İlk defa roket yarışmasında uluslararası kategori de eklenmiş oldu. Yurt dışından takımlarımız da başvuru yaptı, burada montaj alanında Malezya’dan gelen takımlarımız var. Onlar da atışlarını yarın gerçekleştirecek” dedi.

JENERASYONU TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRİYOR

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Aksaray Tuz Gölü atış sahasında bazı final etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Hıdır, gençlere teknoloji alanında ürünler geliştirmeleri için fırsatlar sunduklarını belirterek, “2018 yılından itibaren bu yarışmaları düzenliyoruz. TEKNOFEST’in ilk yılından bu yana en heyecan verici yarışmalarımızdan biri. Gençlerimiz 1 yıl boyunca emek veriyorlar ve burada 3 saniye içinde 1 yıllık çalışmalarının karşılığını alma şansına sahip oluyorlar. Bu muazzam atmosferde bulunmak gençlerin umudunu ve heyecanını artırıyor” şeklinde konuştu.

GENÇLERDEN YENİLİKLER

Bu yılki roket yarışmalarına binden fazla takım başvuruda bulundu. Hıdır, “70’ten fazla takım var. İçlerinde lise öğrencileri de mevcut ve lisede iken bir roket tasarlayıp üretebiliyorlar. Bu yarışmanın yürütücülüğünü ROKETSAN üstleniyor. ROKETSAN, yarışmayı en çok sahiplenen paydaşlardan biri. Gençler ROKETSAN’da staj imkanı buluyor ve önemli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında katkı sağlıyor” dedi. Ayrıca, TEKNOFEST’in gençlerin bilime ve teknolojiye olan meraklarını artırdığını vurguladı.

ULUSLARARASI KATILIMIN ARTISI

Hıdır, “Özgün hibrit roket motorunu gençlerimiz kendileri geliştiriyor. Kontrol ünitelerini ve sistemlerini de yine kendileri üretiyor. Bu yıl farklı yeni kategoriler ekledik ve ilk defa uluslararası kategori oluşturduk. Yurt dışından da takımlar başvurdu” ifadelerini kullandı. Aksaray’da bu farkındalığın oluştuğunu belirten Hıdır, “Öğrencilerimiz buradaki atmosferde deneyimleme fırsatı buluyor” diyerek, Aksaray Valiliği ve Belediyesine destekleri için teşekkür etti.