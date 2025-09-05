Roket Yarışması Uluslararası Kategori Eklendi

TEKNOFEST ROKET YARIŞMASINDA YENİ KATEGORİLER

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen Roket Yarışması, Tuz Gölü atış sahasında yoğun bir katılımla sürüyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, “1 yıllık yarışmalarımızın yanı sıra onların 2 yıl boyunca üstüne katarak devam edecekleri farklı yeni kategoriler de bu yıl eklemiş olduk. İlk defa roket yarışmasında uluslararası kategori de eklenmiş oldu. Yurt dışından takımlarımız da başvuru yaptı, burada montaj alanında Malezya’dan gelen takımlarımız var. Onlar da atışlarını yarın gerçekleştirecek” dedi.

GENÇLERİMİZİN HEDEFİ YENİ TEKNOLOJİLER

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak bilinen TEKNOFEST, Aksaray Tuz Gölü atış sahasında Roket Yarışması’nın finallerine ev sahipliği yapıyor. Hıdır, yarışmacıları ziyaret ederek onlara başarı diledi ve “TEKNOFEST, gençlerin teknoloji alanında ürünler geliştirmesini sağlıyor. 2018 yılından itibaren bu yarışmaları düzenliyoruz. Gençlerimiz bir yıl boyunca emek veriyorlar ve burada, onların 1 yıllık çalışmalarının karşılığını aldıkları muazzam bir atmosferdeyiz. Bu yarışmalar, gençlerimizi özellikle ülkemizin kritik teknoloji alanlarında ürünler geliştirmeye yönlendiriyor” şeklinde konuştu.

BU YIL 1000’DEN FAZLA TAKIM BİR ARAYA GELDİ

Bu yılki roket yarışlarına 1000’den fazla takım başvurdu. Hıdır, “Burada 70’in üzerinde takım var. İçlerinde lise öğrencileri de bulunuyor. Bu yarışmanın yürütücülüğünü ROKETSAN üstleniyor ve ilk yılından itibaren bu yarışmayı en çok sahiplenen paydaşlardan birisi. Gençlerimiz burada staj imkanı buluyor ve yerel düzeyde önemli projelerin çıkmasına katkı sağlıyor. TEKNOFEST, gençlerin bilime ve teknolojiye olan merakını artırarak nitelikli, katma değeri yüksek ürünler geliştirmeleri için bir platforma dönüştü” dedi.

ULUSLARARASI KATEGORİLER VE BİLİNÇLENDİRME

Roket yarışmalarında eklenen uluslararası kategori hakkında bilgi veren Hıdır, “Gençlerimiz özgün hibrit roket motorlarını kendileri geliştiriyor. Kontrol üniteleri ve sistemleri de onlar tarafından üretiliyor. Aksaray’da yapılan atışlar, okullardan gelen öğrencilerimize TEKNOFEST’in roket yarışmalarında deneyimleme fırsatı sunuyor. Burada böyle bir farkındalık ve bilinç oluşturdular. Aksaray’dan çeşitli yetkin projeler çıkacak ve bu atmosfer, gençlere öncülük edecek. Yerel destekleri için Aksaray Valiliği ve Belediyesine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.