ROKETSAN 71’inci Sırada Yer Aldı

ROKETSAN, Defense News Top 100 Listesi’nde 71’inci sıradaki pozisyonunu korudu. Savunma sanayi alanında önemli bir yayın olan Defense News, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmasını açıkladı. ROKETSAN tarafından yapılan sosyal medya duyurusunda, “Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinin yer aldığı Defense News Top 100 listesinde bu yıl da yerimizi koruyarak 71’inci sırada yer aldık. Milli teknolojilerimizle ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz” denildi.

BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuya ilişkin sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. İkinci, “Milli savunma sanayimizin küresel ölçekteki yükselişini bir kez daha kanıtlayan Defense News Top 100 listesinde bu yıl da 71’inci sırada yerimizi aldık. Ülkemizi dünyanın en prestijli savunma sanayi listelerinde temsil etmekten büyük gurur duyuyor, bu başarıyı mümkün kılan tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.