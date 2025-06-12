Roketsan, Endonezya İçin ATMACA Sistemi Sözleşmesi İmzaladı

ROKETSAN’IN ENDEMİZ İLE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’nin önde gelen roket, füze ve mühimmat teknolojileri geliştiren firmalarından Roketsan, Endonezya Savunma Bakanlığı’nın iki deniz platformuna ATMACA Silah Sistemi entegrasyonu amacıyla Sefine Tersanesi ile bir sözleşme imzaladı. Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma sanayi iş birliğini artıran bu anlaşmanın imza töreni, Cakarta’daki Indo Defence fuarında yapıldı. 11-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen bu fuara, Roketsan birçok gelişmiş hava, kara ve deniz savunma sistemi ile katıldı ve önemli bir sözleşme daha imzaladı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Roketsan ve Sefine Tersanesi, Endonezya Savunma Bakanlığı’nın iki deniz platformuna ATMACA Silah Sistemi entegrasyonunu kapsayan sözleşmeye imza attı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Bu sözleşme, Sefine Tersanesi ile Endonezya’nın deniz savunmasının gücünü artırmak üzere yürüttüğümüz kararlı iş birliğini yansıtıyor. Bu iş birliği ile aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücünü ve uluslararası ortaklıklara olan bağlılığını da bir kez daha ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni proje ve iş birlikleri ile dost ve müttefik ülke Endonezya’nın kısa ve uzun vadeli savunma ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkemizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırmayı sürdüreceğiz” dedi.

TÜRKİYE-ENDONEZYA İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENMESİ

Türkiye’nin askeri gemi inşa ve füze teknolojilerindeki yetkinliğini gösteren bu sözleşme, Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma sanayi iş birliğini daha da güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Roketsan, önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek projeler ile Endonezya’nın savunma ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.