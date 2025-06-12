Roketsan, Endonezya İle Anlaşma Yaptı

ROKETSAN ENDONEZYA İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Türkiye’nin roket, füze ve mühimmat teknolojileri alanında faaliyet gösteren firması Roketsan, Endonezya Savunma Bakanlığı’nın belirlediği iki deniz platformuna ATMACA Silah Sistemi’nin entegrasyonu için Sefine Tersanesi ile bir sözleşme imzaladı. Türkiye ve Endonezya arasında savunma sanayi iş birliğini güçlendiren bu sözleşme, Cakarta’da düzenlenen Indo Defence fuarındaki imza töreniyle gerçekleştirildi. 11-14 Haziran tarihleri arasında bakımını yapan fuara, son teknolojiye sahip hava, kara ve deniz savunma sistemleri ile katılan Roketsan, önemli bir sözleşmeye daha imza atmış oldu.

SAVUNMA SANAYİ GÜCÜNÜN GÖSTERİMİ

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Bu sözleşme, Sefine Tersanesi ile birlikte Endonezya’nın deniz savunmasının gücünü artırmak üzere yürüttüğümüz kararlı iş birliğini yansıtıyor. Bu iş birliği ile ayrıca Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücünü ve uluslararası ortaklıklara olan bağlılığını da bir kez daha ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni proje ve iş birlikleri ile dost ve müttefik ülke Endonezya’nın kısa ve uzun vadeli savunma ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkemizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.