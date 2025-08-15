Roketsan Yerlileşme Hedefi ile Büyüyor

ROKETSAN’IN YERLİLEŞME VE İHRACAT VURGUSU

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, her yıl Ar-Ge projeleri için 10 milyar TL’nin üzerinde kaynak ayırdıklarını ifade etti. “Roketsan’ın ismi geçtiğinde uluslararası alandan herhangi bir ürün almanızı mutlaka engelliyorlar. Bu vida bile olsa, perçin bile olsa önemli olmayan herhangi bir firmanın kolaylıkla erişebileceği bir malzemede bile Roketsan adına talep ettiğinizde hemen bir engel ile karşılaşıyorsunuz. Bu bizim için engel gibi gözükse de aslında tamamıyla bizi yerlileştirme ve ürünleşme odağında büyümeye itiyor” dedi. İkinci, Türkiye Basın Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ programı aracılığıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

SAVUNMA SANAYİNDE EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ ŞİRKET

İkinci, Roketsan’ın Türkiye’nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketi olduğunu dile getirdi. Roketsan’ın cirosunun her yıl yüzde 40’ın üzerinde dolar bazında arttığını ve bu artışın büyük bölümünün ihracat odaklı olduğunu belirtti. İkinci, “Birincisi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu silah sistemlerini dünyadaki en iyi silah sistemleri olarak geliştirebilmek. İkincisi de bu silah sistemlerinin ihracatını yaparak, gelen parayla burada Ar-Ge ve gelecek nesil teknolojilerin üretim kapasitesini artırabilmek” şeklinde konuştu.

AR-GE YATIRIMLARIYLA HIZLI BÜYÜME

Murat İkinci, Türkiye’nin en büyük Ar-Ge şirketlerinden biri olduklarını ve her yıl 10 milyar TL’nin üzerinde kaynağı Ar-Ge projelerine ayırdıklarını vurguladı. Son 10 yılda yapılan çalışmalarla Roketsan’ın dışarıya olan üretim bağımlılığını minimize ettiklerini hatırlatarak “Elektronik anlamda dışarıdan aldığımız malzemeler var. Ama bu malzemelerin hepsi ticari olarak arabada ya da uçakta kullanılabilen ürünler. Bu ürünleri buradaki Ar-Ge faaliyetleriyle askeri ürüne çeviriyoruz. Şu anda yüzde 90 yerli ve milli olarak ürünler üretiyoruz” dedi.

İHRACAT GİDECEK Mİ?

İkinci, savunma sanayi ürünlerinin Türkiye’nin ihracat ortalamasını yükselten etkenlerden biri olduğunu belirtti. “Bizim ürünlerimize baktığımızda kilogram başına ihracat geliri 10 binlerce doların üzerinde. Bu hem Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlıyor hem de ortalama ihracat rakamını yukarıya çekiyor. Roketsan’ın büyümesiyle beraber Türk savunma sanayi büyüyor. Geçen yıl 7 milyar dolar bir ihracatla kapattı sektör. Bu sene 10 milyar doları zorlayacak” diye ekledi. Roketsan olarak, yıllık ihracatın yüzde 40-50 oranında arttığını hatırlatarak, “Şu anda 400 milyon dolar geçen seneki ihracatımız. Bu oranla birkaç yıl içinde birkaç milyar doları geçecek” dedi.

AKILLI MÜHİMMATLAR ÜRETMENİN GURURU

İkinci, ürettikleri teknolojilerin hava, deniz ve kara kuvvetlerinin etkili güç kaynağı olduğunu ifade etti. “Şu anda güdümlü, akıllı mühimmatları bütününü üretiyoruz. Balistik füzeler, hava savunma füzeleri, havadan yerli mühimmatlar, akıllı mühimmatlar, SİHA’larımızın mühimmatları, denizaltılarda kullanılanlar… Hepsi Roketsan’ın geliştirdiği sistemler” dedi. İkinci, ürünlerinin 50’ye yakın ülke tarafından kullanıldığını ve birçok zorlu iklim koşulunda başarılı bir şekilde görev yaptığını aktardı.

GELECEKTEKİ YETENEK KAYBI ENDİŞESİ

İkinci, yüksek teknoloji alanında çalışan şirketlerde insan kaynağının yurtdışına kaydığını dile getirerek, “Ama bu arkadaşların çoğu şu anda pişman. Birçok kişi geri dönmek istiyor. Burada savunma sanayinde dünyayla rekabet eden bir ürünü üretmek için çalışırken, yurtdışına gittiğinde daha düşük seviyeli işler yapıyor. Geri dönmek isteyen çok fazla insan var. Bu tren şu anda geri dönüyor” şeklinde konuştu. İkinci, basın mensuplarına yerleşkeyi gezdirerek, Roketsan’ın ürettiği ürünler hakkında bilgilendirmede bulundu.