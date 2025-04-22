Roland Sallai, Kazanmak İstiyoruz Dedi

GALATASARAY’IN BAŞARISI VE ROLAND SALLAI’NIN AÇIKLAMALARI

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Konyaspor’a karşı elde ettikleri galibiyet sonrasında, “Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Konyaspor’u 5-1 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti.

ROLAND SALLAI’NIN PERFORMANSI VE HEDEFLERİ

Karşılaşmada iki gol atmayı başaran Roland Sallai, maç sonrası yaptığı açıklamada, “İyi bir maç çıkardık. Finale kaldığımız için mutluyum ama daha da önemlisi takımın galip gelmesi. Hedefimiz finale gitmekti, bunu da başardık. Şimdi de devam etmemiz gerekiyor. Formayı giymek beni çok mutlu ediyor. Sağ bekte, sol bekte de olsa bugün kanat da oynadım ve takıma iki golle katkı sağladım. Hocamız önümüzdeki maçlarda ne düşünürse ben yüzde yüzünü vermeye hazırım” dedi.

HAFTA SONU OYNAYACAKLARI MAÇA ODAKLANMA

Hafta sonu gerçekleştirecekleri maçla ilgili olarak Sallai, “Hızlı bir şekilde dinlenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Hafta sonu çok önemli bir maç var ve ona odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.