Roland Sallai Kazanmak İstiyoruz, Devam!

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ ÜZERİNE

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Konyaspor karşısında kazandıkları zaferin ardından “Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız” diye belirtti. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, deplasmanda Konyaspor’u 5-1 gibi bir skorla mağlup etti.

SALLAI’DAN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Karşılaşmada iki gol atan Roland Sallai, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “İyi bir maç çıkardık. Finale kaldığımız için mutluyum ama daha da önemlisi takımın galip gelmesi. Hedefimiz finale gitmekti bunu da başardık. Şimdi de devam etmemiz gerekiyor” dedi. Forma giymenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Sallai, “Sağ bekte, sol bekte de olsa bugün kanat da oynadım ve takıma iki golle katkı sağladım. Hocamız önümüzdeki maçlarda ne düşünürse ben yüzde yüzümü vermeye hazırım” şeklinde konuştu.

HAFTA SONU MAÇINA ODAKLANMA

Sallai, hafta sonu oynayacakları maç hakkında ise, “Hızlı bir şekilde dinlenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Hafta sonu çok önemli bir maç var ve ona odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.