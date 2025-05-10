Roma Açık’ta Swiatek Elendi

IGA SWIATEK’İN SÜPRİZ ELEMESİ

Roma Açık Tenis Turnuvası’ndaki tek kadınlar kategorisinde dünya 2 numarası ve geçen yılki şampiyon Iga Swiatek, 29 numaralı seribaşı olan ABD’li Danielle Collins’e karşı 2-0’lık skorla elendi. Başkent Roma’daki Foro Italico Kompleksi’nde düzenlenen bu yılki 82’nci turnuvada, tek kadınlar kategorisinde son 32 turu mücadeleleri devam etti.

MÜCADELEDEKİ SONUÇLAR

Roma Açık’ta günün sürprizi ise, daha önce burada biri geçen yıl olmak üzere 3 kez mutlu sona ulaşan Swiatek’in elenmesiydi. Merkez Kort’ta gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren mücadelede Swiatek, rakibi Collins’e 6-1 ve 7-5’lik setlerle 2-0 kaybetti. Böylece Swiatek, Roma Açık’a beklenmedik bir şekilde erken veda etti. Swiatek, geçmişte Roma’da 2021, 2022 ve 2024 yıllarında şampiyon olmuştu.

ERKEN VEDALARIN DEVAMI

Turnuvaya veda eden bir diğer önemli isim de 6 numaralı seribaşı olan ABD’li Madison Keys oldu. Keys, 2. tur mücadelesinde 42 numaralı seribaşı Peyton Stearns’a karşı 2-6, 6-2 ve 7-6’lık setlerle 2-1’lik sonuçla elendi.