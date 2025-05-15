Roma Açık Tenis Turnuvası’nda Zverev Elendi

ZVEREV ROMA’DAN ELDEN AYRILDI

Dünya 2 numarası ve son Roma Açık Tenis Turnuvası şampiyonu olan Alman tenisçi Alexander Zverev, 8 numaralı İtalyan seribaşı Lorenzo Musetti’ye karşı 2-0’lık skorla çeyrek finalde elendi. Başkent Roma’nın Foro Italico Kompleksi’nde gerçekleşen turnuvada, tek erkekler ve tek kadınlar kategorisindeki çeyrek final müsabakaları dün yapıldı. Zverev, kazandığı unvanını korumak için mücadele ettiği maçta, 2 saat 15 dakika süren karşılaşmada Musetti’ye 7-6(1) ve 6-4’lük setlerle mağlup oldu.

Dün oynanan diğer bir çeyrek final maçında 3 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, 5 numaralı seribaşı İngiliz raket Jack Draper’ı 1 saat 37 dakika süren bir mücadelede 6-4’lük iki setle yenerek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Alcaraz, yarı finalde Musetti ile karşılaşacak. Çeyrek finalde yer alan diğer iki maç bugün düzenlenecek. Polonyalı 30 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz, 11 numaralı Tommy Paul ile karşılaşacak. Dünya 1 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner ise 6 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile mücadele edecek.

SABALENKA ELDEN AYRILDI

Tek kadınlar kategorisinde de dünya 1 numarası olan Belaruslu raket Aryna Sabalenka, çeyrek finalde elendi. Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng’e karşı 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 kaybederek turnuvadan ayrıldı. Zheng, yarı finalde 4 numaralı ABD’li seribaşı Coco Gauff ile eşleşirken, bu iki raket arasındaki müsabaka bu akşam gerçekleşecek. Tek kadınlarda yarı finalin diğer ayağında ise bugün İtalyan 6 numaralı seribaşı Jasmine Paolini, ABD’li Peyton Stearns ile karşı karşıya gelecek.