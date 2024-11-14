Roma’dan Okan Buruk’a Teklif İddiası

OKAN BURUK İÇİN İTALYA’DAN SÜRPRİZ TEKLİF

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk hakkında İtalya’dan dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın patronu Okan Buruk’un Roma kulübünden teklif aldığı öne sürülüyor.

ROMA, OKAN BURUK’LA İLETİŞİME GEÇTİ

İtalyan basınında yer alan Tutto Mercato haberine göre; Roma, teknik direktörlük koltuğu için Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri’den önce Okan Buruk ile temasa geçti. Haberde, Okan Buruk’un Galatasaray’dan ayrılmak istemediği için bu teklifi geri çevirdiği belirtiliyor. Serie A’da bu sezon istedikleri başarıları yakalayamayan Roma, Daniele De Rossi’nin ardından Ivan Juric ile de yollarını ayırdı. Bu süreçte Montella ve Claudio Ranieri’nin ismi teknik direktörlük için gündeme geldi.