“Roma’dan Okan Buruk İçin Teklif!”

OKAN BURUK İÇİN İTALYA’DAN TEKLİF İDDİASI

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk hakkında İtalya’dan ilginç bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın hocası Okan Buruk’un Roma kulübünden bir teklif aldığı öne sürüldü.

ROMA TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN GÖRÜŞTÜ

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Roma kulübü teknik direktör arayışları kapsamında Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri’den önce Okan Buruk ile iletişime geçti. Haberde Okan Buruk’un Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmediği ve bu yüzden teklifi geri çevirdiği bilgisi verildi. Serie A’da bu sezon hedeflediği sonuçları elde edemeyen Roma, Daniele De Rossi’nin ardından Ivan Juric ile de yollarını ayırmıştı ve teknik direktörlük için şu an Montella ve Claudio Ranieri’nin isimleri öne çıkıyor.