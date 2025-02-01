Roma Dönemine Ait Minyatür Kilit Bulundu

ALMANYA’DA BİN 600 YILLIK ROMA ASMA KİLİDİ BULUNDU

Almanya’nın Vestfalya bölgesinde bir kişi, metal dedektörü kullanarak 1,600 yıllık minyatür bir Roma asma kilidi keşfetti. Araştırmacılar, bu eserin 3’üncü ve 4’üncü yüzyıllar arasında Roma’da kullanılan kilitlerin minyatür bir versiyonu olduğunu tespit etti. Vestfalya-Lippe Bölge Birliği’nden arkeolog Michael Rind, “Altın minyatür kutu kilidinin Avrupa’da eşi benzeri yok” dedi.

KİLİTLE İLGİLİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Metal dedektörüyle buluşu gerçekleştiren Constantin Fried, “Bulguyu elime aldığımda neredeyse inanamadım çünkü bu tür Roma kilitleri genellikle çok daha büyük olur ve demir ya da bronz parçalardan yapılır. Belli ki biri, kilidi kırmak veya bir tıkanıklığı açmak için kurcalamış” şeklinde ifade etti. Kilit üzerinde çalışan uzmanlar, silindirin iç çekirdeğinin demirden yapıldığını belirledi.

YAPILAN ANALİZLER ÇARPICI SONUÇLAR VERDİ

Daha detaylı bilgisayarlı tomografi taramaları sayesinde kilidin iç mekanizmasında bir yay, sürgü, taban levhası, kılavuz rayı ve pim bulunduğu belirlendi. Yapılan analiz, asma kilidin yüksek düzeyde Roma ustalığını ortaya koyarken, 3’üncü yüzyılda Kuzey Almanya ile Roma arasındaki ticarete dair önemli ipuçları sundu.