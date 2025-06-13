Roma Golcü Abraham Türkiye’de Mi?

FLAŞ PAYLAŞIM VE TÜRKİYE’YE ZİYARET

Serie A’nın köklü takımlarından Roma’da forma giyen ünlü golcü Tammy Abraham, sosyal medya platformunda dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Abraham, paylaşımında yer alan bir fotoğrafla birlikte Türk bayrağı emojisi kullandı. Bu durum, İngiliz oyuncunun Türkiye’de bulunduğunu gösteriyor. Paylaşımın ardından taraftarlar, “Transfer için mi geldi?” şeklinde yorumlar yaparak oyuncunun Türkiye’ye transfer görüşmeleri yapmak amacıyla gelmiş olabileceğini düşündü.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Bonservisi Roma’ya ait olan Tammy Abraham, geçtiğimiz sezonu Milan’da kiralık olarak geçirdi. Bu süreç içerisinde 44 maça çıkan golcü oyuncu, 10 gol atıp 7 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi. Abraham’ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Taraftarların ilgisini çeken bu durum, Abraham’ın geleceği hakkında spekülasyonları artırıyor.