Roma Montella İçin Teklif Hazırlıyor

ROMA’NIN TEKNİK DİREKTÖR ADAYI

İtalyan kulübü Roma’nın teknik direktör listesinde Vincenzo Montella ön planda yer alıyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre, Roma’nın yeni teknik direktör olarak düşündüğü Montella’nın serbest kalabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 6 aylık maaşının ödenmesi gerekiyor.

MONTELLA’NIN CEVABI

50 yaşındaki Montella, geçtiğimiz yıl eylül ayında Türkiye A Milli Takımı ile üç yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı. Roma’dan gelebilecek bir teklif hakkında düşüncelerini dile getiren Montella, “Türkiye’de mutluyum ama böyle bir teklif beni zor durumda bırakır. Kariyerimin önemli bir bölümünü geçirdiğim ve kalbimden bir parça bıraktığım bir kulüp tarafından çağrılan herkes gibi davranırım.” şeklinde ifade etti.