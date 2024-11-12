Roma, Montella İçin Teklif Hazırlıyor

ROMA’NIN TEKNİK DİREKTÖR ADAYI

İtalyan futbolunun önemli takımlarından Roma’nın teknik direktör listesinde Vincenzo Montella ilk sırada yer alıyor. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport’un verdiği bilgilere göre, Roma’nın yeni teknik direktör olarak düşündüğü Montella, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 6 aylık maaşının ödenmesi durumunda serbest kalabiliyor.

MONTELLA’YI İLGİLENDİREN TEKLİFLER

50 yaşındaki Montella, geçtiğimiz yıl eylül ayında Türkiye A Milli Takımı ile üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Roma’dan gelecek bir teklif karşısında ne yapacağına dair açıklamada bulunan Montella, “Türkiye’de mutluyum ama böyle bir teklif beni zor durumda bırakır. Kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği ve kalbinden bir parça bıraktığı bir kulüp tarafından çağrılan herkes gibi davranırım.” sözlerini dile getirdi.