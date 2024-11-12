Roma, Montella’ya Teklif İçin Hazırlanıyor

ROMA’NIN TEKNİK DİREKTÖR ADAYI MONTELLA

İtalyan futbol kulübü Roma’nın teknik direktör adayları arasında Vincenzo Montella öne çıkıyor. İtalyan medya kuruluşu Corriere dello Sport’un bildirdiğine göre, Roma’nın yeni teknik direktör olarak düşündüğü Montella, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sadece 6 aylık maaşının ödenmesi halinde serbest kalabiliyor.

MONTELLA’NIN GEÇMİŞİ VE TEKLİF KARARI

50 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz yıl eylül ayında Türkiye A Milli Takımına üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Roma’dan bir teklif alması halinde vereceği yanıtı değerlendiren Montella, “Türkiye’de mutluyum ama böyle bir teklif beni zor durumda bırakır. Kariyerimin önemli bir bölümünü geçirdiğim ve kalbimden bir parça bıraktığım bir kulüp tarafından çağrılan herkes gibi davranırım.” şeklinde ifadelerde bulundu.